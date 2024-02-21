Телефонные мошенники начали вербовать обманутых россиян для реализации преступных схем, сообщила пресс-служба Сбера

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сбербанк выявил новую схему мошенничества, связанную с вовлечением жертв социальной инженерии в новые махинации, в процессе которых обманутые граждане начинают помогать мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

"Еще одну схему телефонного мошенничества раскрыли сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов - преступники не только завладели денежными средства жертвы, но и впоследствии привлекли ее в качестве "сотрудника ЦБ" для реализации схем мошенничества в отношении других граждан", - говорится в сообщении.

При этом изначально мошенники действовали по распространенной схеме: женщине позвонил якобы ее руководитель, сообщил, что у нее финансовые проблемы, и сказал, что с ней в дальнейшем свяжется "сотрудник ЦБ". В результате жертве рассказали сразу о трех оформленных на нее кредитах, уговорив взять новый кредит и перевести эти средства на указанный мошенником счет. Позже тот же "сотрудник ЦБ" предложил женщине работу в Центральном банке: она должна была "помогать людям по всей стране бороться с мошенниками", хотя на самом деле становилась соучастницей преступлений. Так, мошенники сначала "обрабатывали" новых жертв по телефону, а после для убедительности отправляли на задание завербованную ранее женщину. Она приходила домой к жертвам, представлялась сотрудником Банка России, демонстрировала подтверждающие документы и объясняла, что деньги надо срочно перевести на "безопасный" счет, отмечает Сбер.

"Мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву так, что она этого даже не поняла, но и завербовать ее для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. <…> Хочу еще раз напомнить: не существует никаких безопасных счетов, сотрудники ЦБ не работают с физическими лицами. И если вам сообщают, что на ваше имя оформили кредит или с ваших счетов хотят вывести деньги, то эту информацию легко проверить - достаточно позвонить по номеру 900 или обратиться в отделение банка", - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее в феврале Кузнецов отмечал, что мошенники стали использовать сложные и изощренные схемы, одной из которых стал новый сценарий с якобы похищением человека.