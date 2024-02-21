Глава Rheinmetall: бюрократия и недостаток средств мешают реализации военных проектов ЕС

Армин Паппергер считает, что координирующая роль будет принадлежать странам, финансирующим оборонные программы, а не Брюсселю

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство ЕС не сможет стать координатором совместных оборонных проектов по производству вооружений в Евросоюзе из-за бюрократии и недостатка средств. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

"Мы обсуждали некоторые вопросы более двух лет. Но никто в действительности так ничего и не сделал", - указал он. По его мнению, координирующая роль будет принадлежать странам, финансирующим оборонные программы, а не Брюсселю. "Для европейской инициативы нужны средства. Если у вас нет денег, то вы не можете быть координатором", - пояснил он.

Издание напоминает, что с начала военной операции на Украине запасы вооружений в ЕС значительно уменьшились из-за поставок оружия Киеву. Теперь европейским странам необходимо восполнить эти запасы.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК разрабатывает план по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса, который в долгосрочной перспективе должен укрепить безопасность ЕС. Он будет основываться на уже существующих пилотных программах, включая созданный в прошлом году фонд в €300 млн для содействия совместным закупкам военной продукции.

Фон дер Ляйен также объявила о создании впервые в истории Евросоюза поста еврокомиссара по обороне, который должен появиться в Еврокомиссии следующего состава.