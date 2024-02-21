Платежные сервисы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у Киви-банка

Каталог услуг Contact также недоступен

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платежные сервисы группы Qiwi - "Киви кошелек" и система Contact - перестали работать через некоторое время после отзыва лицензии у Киви-банка, убедились корреспонденты ТАСС.

Contact, позволяющая осуществлять переводы за границу, при попытке отправить деньги выдает "неизвестную ошибку сервера". Сервис предлагает обновить страницу, но это не помогает. Также недоступен каталог услуг Contact. Позднее платежная система сообщила, что приостановила работу.

В случае с "Киви кошельком" недоступно пополнение средств. Платеж автоматически отклоняется и система выдает подсказку - нужно обратиться в банк, выпустивший карту. Также невозможно вывести средства с кошелька.