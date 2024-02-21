Инвестиции в нефтегазовый сектор Астраханской области составили 35 млрд в 2023 году

Индекс промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в регионе составил 101,2%

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в недропользование, переработку и транспортировку углеводородов в Астраханской области в 2023 году составили 35 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.

"Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" за 2023 год составил 35 млрд рублей, или 101% к уровню 2022 года. На значение показателя влияет ведение предприятием "Лукойл-Нижневолжскнефть" ("дочка" "Лукойла") работ по обустройству месторождения имени В. Грайфера, а также активизация инвестиционных проектов компании "Газпром" по сохранению текущего уровня добычи на Астраханском газоконденсатном месторождении", - сказал Волынский.

Он отметил, что в 2024 году реализация вышеуказанных проектов продолжится. Планируемый объем капитальных вложений ожидается не ниже уровня 2023 года. По словам Волынского, в 2023 году добыли 7,2 млн тонн нефти, 12,7 млрд куб. м природного газа и попутного нефтяного газа и 3,2 млн тонн газового конденсата. Индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых по итогам 2023 года составил 101,2%.

Нефтегазовая отрасль является ведущей в регионе, обеспечивает около 70% промышленного производства области. В регионе сложились два основных центра добычи нефти (конденсата) и газа: на суше - предприятия "Газпрома", на Каспии - месторождения компании "Лукойл".

По данным регионального министерства промышленности, торговли и энергетики, разведанные и предварительно оцененные запасы региона по итогам геологоразведочных работ 2023 года составляют более 4,7 трлн куб. м газа и более 1 млрд тонн конденсата и нефти. На государственном балансе запасов числятся 10 месторождений углеводородного сырья на территории Астраханской области и 12 месторождений в российском секторе Каспийского моря.