ФАС выдала предупреждение банку "Синара" из-за недостоверной информации о тарифах

В ведомстве сообщили, что банк разместил на сайте привлекательную для потребителей информацию о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов, но не указал существенные ограничения

МОСКВА, 21 февраля./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку "Синара" из-за размещения недостоверной информации о тарифах на сайте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3 000 рублей", - отмечает антимонопольное ведомство..

В службе добавили, что к ним поступило обращение гражданина о признаках нарушения в действиях ПАО "Банк Синара", ФАС России выдала банку "Синара" предупреждение об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства.

По мнению антимонопольного ведомства, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки недобросовестной конкуренции.

"Банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации", - сообщила ФАС.

Предписание необходимо исполнить в течение 10 дней после его получения и предоставить в службу отчет.