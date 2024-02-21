Банк HSBC больше не считает свой российский бизнес выставленным на продажу

В отчетности группы сообщается, что внесение в санкционный список США российского Экспобанка, покупателя "дочки" HSBC в России, "создает неопределенность" по вопросу успешного завершения операции

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Международная финансовая группа HSBC больше не рассматривает свою российскую дочернюю структуру "Эйч-эс-би-си банк" как актив, выставленный на продажу. Об этом сообщается в отчетности группы.

"Несмотря на то что мы по-прежнему привержены продаже нашего бизнеса в России, ее вероятность снизилась. В результате бизнес больше не классифицируется как удерживаемый для продажи", - указывается в отчетности. Внесение в санкционный список США российского Экспобанка, покупателя "дочки" HSBC в России, "создает неопределенность" по вопросу успешного завершения операции, отмечается в документе.

19 февраля президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет российскому Экспобанку приобрести 100% акций "Эйч-эс-би-си банка".

В начале июля 2022 года источник на финансовом рынке сообщал ТАСС, что российский Экспобанк может купить 100% акций "Эйч-эс-би-си банка" у международной финансовой группы HSBC. 21 июля 2022 года HSBC сообщила о заключении сделки о продаже своей российской "дочки" Экспобанку и отметила, что продажу должны утвердить регулирующие органы РФ. Однако в декабре 2023 года после внесения властями США Экспобанка в черный список возникли сомнения относительно возможности завершения сделки. Тогда же источник на финансовом рынке заявлял ТАСС, что включение банка в санкционный список не означает запрета сделок и говорить об отказе от покупки дочернего банка HSBC в РФ преждевременно.

HSBC является одной из крупнейших в мире организаций, предоставляющих банковские и финансовые услуги. "Эйч-эс-би-си банк" был основан в 1996 году и занимает 117-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

Экспобанк представлен на российском рынке с 1994 года, входит в топ-40 крупнейших кредитных организаций страны. Основным акционером банка является бизнесмен Игорь Ким.