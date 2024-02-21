Платежная система Contact приостановила работу после отзыва лицензии у Киви банка

Как следует из сообщения ЦБ, Киви банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний Банка России, продолжил проведение высокорисковых операций

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платежная система Contact, оператором которой является лишившийся лицензии Киви банк, приостановила свою работу. Об этом сообщается в приложении сервиса.

"Работа сервиса временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В среду, 21 февраля, Банк России отозвал у Киви банк лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения ЦБ, Киви банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.