В Совкомбанке считают, что на российском рынке IPO не хватает институциональных инвесторов

Управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос отметил, что на рынке слишком много розничных покупателей, которые приобретают от 50% до 100% размещаемых бумаг

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский рынок IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг) сейчас нуждается в институциональных инвесторах, считает управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. По его словам, на рынке слишком много розничных покупателей, которые приобретают от 50% до 100% размещаемых бумаг.

За последние два года рынок IPO изменился с точки зрения объема размещений, стоимости и процесса, отметил специалист. "Если раньше минимальный объем размещения для эмитентов был от $300 млн, а еще лучше - от $1 млрд, то сейчас он может составлять лишь сотни миллионов [долларов]. Поэтому теперь и компании МСП могут себе позволить выйти на IPO", - пояснил Оснос, добавив, что подешевел и сам процесс размещения, который раньше стоил несколько миллионов долларов.

Если говорить о процессе, продолжил эксперт, документация эмиссии теперь готовится на русском языке, а из площадок осталась только Московская биржа.

Оснос напомнил, что основными покупателями в размещениях 2022-2023 годов выступили розничные инвесторы. "Рынок ожил, но если раньше все ориентировались на профессиональных инвесторов, которые выкупали основной объем, то теперь это розница - в нее размещалось не менее половины и до 100% от выпуска", - пояснил менеджер.

При этом в целях развития индустрии и защиты инвесторов необходимо, чтобы на рынке присутствовали деньги институциональных игроков - негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. "И те, и другие не могут сейчас инвестировать в IPO в силу разных причин - того, что компания уже должна быть не частная, и того, что эти инвесторы не могут размещать небольшую сумму, а большая сумма дает слишком большую концентрацию на одного инвестора", - сказал Оснос.

Как подчеркнул управляющий директор Совкомбанка, баланс институциональных и розничных инвесторов важен для долгосрочного анализа и для предотвращения высокой волатильности в акциях, которая "порой возникает на новостях, а порой совершенно необъяснима аналитиками".