СФ одобрил ратификацию соглашения о свободных экономических зонах таможенного союза

Ратификация соглашения необходима для создания единого экономического пространства России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации соглашения по вопросам свободных экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Соглашение подписано в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года. Закон о его ратификации был внесен в Госдуму президентом РФ. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, ратификация соглашения необходима для создания единого экономического пространства России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Согласно документу, свободные (специальные, особые) экономические зоны создаются в целях содействия социально-экономическому развитию сторон соглашения, привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы.

Соглашение содержит положения, регулирующие вопросы создания, функционирования и упразднения свободных экономических зон, видов деятельности, осуществляемых на их территории, а также особенности совершения таможенных операций на территории свободной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Российская Федерация ратифицирует соглашение с заявлением, в котором указывается, что оно выполняется с учетом положений некоторых договоров, подписанных в рамках ЕАЭС. Одновременно некоторые положения соглашения признаются утратившими силу с даты вступления в силу договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, Белоруссия и Казахстан уже ратифицировали это соглашение. По мнению парламентариев, оно в полной мере отвечает интересам Российской Федерации, "поскольку будет способствовать развитию и укреплению отношений государств - членов таможенного союза".