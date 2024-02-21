СФ одобрил новый порядок получения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами

В сопроводительных материалах к закону сказано, что документ позволит плательщикам применять вычет не через год после освоения и переработки, а непосредственно после осуществления добычи (вылова) ресурсов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об уточнении порядка применения вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Сейчас плательщик для применения вычета при подаче документов для разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на очередной год должен представить уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета, полученное в 2023 году в Росрыболовстве.

Закон уточняет этот порядок и разрешает подавать заявление для подтверждения обоснованности применения вычета без его привязки к оформлению разрешения на добычу на очередной год.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, это позволит плательщикам применять вычет не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а непосредственно после осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов и выпуска из них продукции. Это станет для собственников новых рыбопромысловых судов и заводов источником финансирования выполнения инвестиционных обязательств.

"Размер вычета в 2024 году оценивается на уровне 1,2 млрд рублей, с учетом прогнозируемого роста выпуска переработанной продукции - с нарастающим итогом не менее 3 млрд рублей в среднесрочной перспективе", - указывается в материалах к документу.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.