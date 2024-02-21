Лавров призвал страны G20 взять на себя обязательство не использовать экономику как оружие

Необходимо вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Группы двадцати (G20) взять на себя обязательство не использовать экономику как оружие.

"Необходимо вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию. Важно, чтобы страны "двадцатки" взяли на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции", - сказал он в интервью газете O Globo, отвечая на вопрос, какова должна быть роль "двадцатки" сегодня, и какие задачи стоят перед ней в год председательства Бразилии в данном объединении.

Как отметил российский министр, повестка дня бразильского председательства в G20 созвучна с российскими планами по линии БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году. "Позитивно оцениваем бразильскую инициативу проведения на полях сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН встречи руководителей внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки", - продолжил он. - Бразилия пригласила к взаимодействию с Группой двадцати Новый банк развития БРИКС. Полностью оправдана фокусировка на преодолении вызовов реализации Целей устойчивого развития".

При этом Лавров подчеркнул, что позитивная динамика "двадцатки" "во многом обусловлена тем, что страны с формирующимися рынками проявляют самостоятельность, настаивают на справедливом учете своих интересов". "В декларации, принятой по итогам Делийского саммита 2023 года, зафиксированы приоритеты развивающихся государств. Серьезным достижением стало присоединение к Группе двадцати Афросоюза", - резюмировал глава МИД РФ.