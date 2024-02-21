Альфа-банк представил китайскую версию своего логотипа

Этот шаг подчеркивает серьезное намерение банка укрепить свою позицию и повысить узнаваемость среди клиентов и партнеров в Китае, отметили в кредитной организации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Альфа-банк подал заявку в патентное ведомство Китая на регистрацию нового товарного знака - китайскую версию своего логотипа, сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

"Альфа-банк" исторически занимает лидирующие позиции по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. И развитие отношений с Китаем - одно из важнейших направлений для банка. В 2023 году "Альфа-банк" провел несколько крупных форумов, посвященных китайской тематике, а осенью 2023 года Центральный банк одобрил заявку банка на открытие двух филиалов - в Пекине и Шанхае", - отмечается в пресс-релизе.

Создание китайской версии логотипа является логичным шагом в стратегии продвижения Альфа-банка на китайском рынке. Этот шаг подчеркивает серьезное намерение банка укрепить свою позицию и повысить узнаваемость среди клиентов и партнеров в Китае, отметили в кредитной организации.