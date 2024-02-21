Более 500 операторов протестируют новую систему курортного сбора в Петербурге

Программа в городе станет обязательной с 1 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга получил более 500 заявок от представителей городских средств размещения на включение в реестр операторов курортного сбора, который начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Они примут участие в тестировании новой автоматизированной информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга", сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Корнеев.

"Мы сейчас вместе с аналитиками делаем оценку общего количества операторов в городе. Сейчас более 500 уже подали заявки. Они могут подаваться и дальше. Мы просто посчитали по срокам, установили 20 февраля (день завершения приема заявок), чтобы гостиницы и операторы курортного сбора могли войти в тестируемую систему. Кто сейчас не успел, те просто не получат возможность тестироваться", - сказал глава комитета.

Сотрудники гостиниц и других средств размещения смогут во время тестирования освоить работу с АИС до официального запуска, а также, возможно, выявить какие-то недочеты, которые необходимо будет устранить разработчикам, пояснил Корнеев. "Это такая возможность, которая была предложена тем, кто сейчас вошел в реестр. А так - обязательность наступает с 1 апреля, с даты начала взимания курортного сбора", - добавил он.

Операторы курортного сбора - это юридические лица или индивидуальные предприниматели в сфере гостеприимства Петербурга, оказывающие гостиничные услуги или услуги временного проживания. После тестирования и введения в действие автоматизированная информационная система будет предоставлена им для работы с отчетностью.

Закон о введении на территории Петербурга курортного сбора вступил в силу с 1 октября. Документ предусматривает оплату в размере 100 рублей в сутки с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, до этого момента действует нулевая ставка. Оплата сбора будет обязательной как для российских, так и иностранных гостей. При этом за первый день заезда сбор взиматься не будет.

Закон устанавливает более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты сбора. В соответствии с документом поступившие в бюджет города средства будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.