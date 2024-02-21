В Узбекистане намерены увеличить импорт газа из РФ в 3,5 раза

Объем поставок планируют повысить с 9 до 32 млн кубометров в сутки

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Узбекистана намерено модернизировать магистральную газовую систему республики, чтобы в 3,5 раза увеличить импорт газа из Российской Федерации, то есть с 9 до 32 млн кубометров в сутки. Об этом сообщило местное интернет-издание "Газета.uz".

По ее информации, власти страны намерены потратить $500 млн, чтобы усовершенствовать магистральную газовую систему в целях увеличения объемов импорта газа "с севера". "Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки", - говорится в сообщении со ссылкой на постановление Кабмина республики.

В октябре 2023 года сообщалось, что Россия начала поставки в Узбекистан своего газа через территорию Казахстана. В церемонии в формате видеоконференции приняли участие главы России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. При этом отмечалось, что узбекский лидер выразил желание расширить сотрудничество с Россией и Казахстаном в нефтегазовой сфере.

Сообщалось также, что в соответствии с соглашением, подписанным "Газпромом" с Узбекистаном, республика будет импортировать из России 9 млн кубометров газа в сутки в течение двух лет.