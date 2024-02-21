Аксаков: отзыв лицензии Киви-банка - сигнал для всех, что "ЦБ не дремлет"

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что платежные сервисы, предлагающие завести электронные кошельки, продолжат развиваться

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отзыв лицензии у Киви-банка - это сигнал для всех, что Банк России "не дремлет", сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Надеюсь, это сигнал для всех, что ЦБ не дремлет. Я радовался, что нет отзывов лицензии, для меня это был сигнал, что финансовая система очищена и работает в рамках законодательства, но оказалось, что новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы", - сказал он.

Аксаков отметил, что платежные сервисы, предлагающие завести электронные кошельки, продолжат развиваться, однако отзыв лицензии Киви-банка - это также сигнал для них вести бизнес с соблюдением законодательства РФ. "Электронные кошельки будут продолжать жить, но это сигнал для тех, кто этот бизнес развивает, что надо соблюдать законодательство России и действовать только в интересах РФ. Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из страны, либо проведении незаконных операций. ЦБ это будет пресекать", - отметил он.