Российский сегмент кибербезопасности будет поддерживать профильные стартапы

В стране ежегодно появляется до 30 новых проектов в сфере информационной безопасности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Солар" (дочернее общество "Ростелекома", занимающееся кибербезопасностью) и участники рынка в лице экспертов создали программу поддержки стартапов Cyber Stage. В России ежегодно появляется до 30 новых проектов в сфере информационной безопасности, однако компаний еще мало - 2,3% от всех в мире.

Как сообщили ТАСС в "Соларе", российский рынок информационной безопасности (ИБ) занимает 1% мирового, однако растет, опережая темпы в мире. За 2023 год его оценили в 145 млрд рублей - рост на 15% к 2022 году. Тем не менее на начало 2024 года в России существуют 230 ИБ-бизнесов, тогда как в мире их почти 9,9 тыс.

"Цель новой программы - стимулировать формирование благоприятной среды для появления и эффективного развития новых проектов на рынке ИБ", - отмечают в "Соларе". До конца 2025 года в рамках Cyber Stage рассчитывают привлечь не менее 1,5 млрд рублей финансирования для стартапов, на рынок планируется вывести до 10 новых продуктов в сфере информационной безопасности.

В программе будет свой консультативный совет, состоящий из топ-менеджеров крупных компаний. В их число входят вице-президент и директор департамента ИБ "Тинькофф" Дмитрий Гадарь, CISO (куратор направления ИБ) VK Антон Карпов, CISO МКБ Вячеслав Касимов, CISO Мосбиржи Сергей Демидов и глава компании Basis Давид Мартиросов.

В "Соларе" ставят перед собой цель быстрее догнать страны - лидеры по развитию рынка кибербезопасности, отметил директор по управлению активами и M&A ГК "Солар" Игорь Хереш. "В сегодняшних условиях потребуется несколько десятков лет, чтобы прийти к тому количеству ИБ-компаний, которое характерно для стран-лидеров в этой отрасли. Запуская программу Cyber Stage, мы рассчитываем серьезно сократить этот срок и уже в ближайшие два года показать видимые результаты", - сказал топ-менеджер.