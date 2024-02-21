Румынская таможня разрешила продать в стране всего 100 тыс. тонн зерна с Украины

Эти объемы импортировались в соответствии с исключениями, предусмотренными регламентом ЕК

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Румынская таможенная администрация сообщила, что с 1 января по 15 февраля более 440 тыс. тонн пшеницы и примерно 300 тыс. тонн кукурузы с Украины были помещены под режим таможенного транзита в Румынии, и только порядка 100 тыс. тонн зерновых были выпущены в свободную продажу на территории страны.

"В соответствии с данными Румынской таможенной администрации о таможенных операциях с сельскохозяйственной продукцией (пшеница и кукуруза), страной-отправителем которой является Украина, уточняем, что в период со 2 мая по 31 декабря 2023 года на территории Румынии под режим таможенного транзита были помещены 988 152 тонны пшеницы и 18 286 тонн кукурузы (всего 14 584 операции), а с 1 января по 15 февраля 2024 года - 441 401 тонна пшеницы и 300 994 тонны кукурузы (всего 2 147 операций)", - указывается в сообщении.

Что касается импорта, в этот период (1 января - 15 февраля 2024 года) было выпущено в свободную продажу в Румынии почти 100 тыс. тонн зерна с Украины - пшеницы и кукурузы, в том числе посевного, указывает Румынская таможенная администрация. Эти объемы импортировались в соответствии с исключениями, предусмотренными регламентом Еврокомиссии.

В сообщении уточняется, что эти данные публикуются в связи с распространяемыми в СМИ сведениями о свободной продаже на территории Румынии пшеницы и кукурузы с Украины. Румынские фермеры и водители грузовиков в течение почти месяца проводили акции протеста по всей стране, требуя, в частности, прекратить импорт в Румынию украинского зерна. Хотя украинские зерновые должны лишь пересекать страну транзитом для экспорта в третьи страны, утверждали они, в реальности его значительная часть продается в Румынии, что привело к резкому падению цен на продукцию румынских фермеров.