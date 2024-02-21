ЦБ сообщил, что средства на электронных кошельках Киви-банка не застрахованы

По имеющимся данным, в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средства на электронных кошельках Киви-банка не застрахованы по системе страхования вкладов. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с лишившимся лицензии Киви-банком.

"Средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов", - указал представитель ЦБ.

В ЦБ также пояснили, что требования по выплате средств на электронных кошельках, будут удовлетворяться "в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка".

По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации. По имеющимся данным, в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что страховая ответственность АСВ перед вкладчиками Киви-банка предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей, выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года.

Согласно действующему законодательству, подлежат страхованию, денежные средства, размещенные на вкладах, депозитах и счетах эскроу.