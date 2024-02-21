В Qiwi сообщили о штатной работе бизнеса группы, за исключением Киви-банка

В Qiwi заверили, что разбираются в ситуации и позднее сообщат о дальнейших действиях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви-банком, работает в обычном режиме. Об этом говорится в распространенном в Telegram-канале заявлении компании, прокомментировавшей отзыв лицензии у дочернего Киви-банка.

"Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви-банка отозвана. Бизнес группы Qiwi, не связанный с деятельностью Киви-банка, работает в обычном режиме", - сообщила группа.

В Qiwi заверили, что разбираются в ситуации и позднее сообщат о дальнейших действиях.