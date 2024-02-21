21 февраля, 08:45,
обновлено 21 февраля, 09:02

Платежная система Contact перестанет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка

Этот банк был оператором платежной системы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платежная система Contact не будет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с лившимся лицензии Киви-банком.

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"Платежная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка "Киви", который был оператором этой платежной системы)", - говорится в сообщении.

Корреспонденты ТАСС убедились, что платежные сервисы группы Qiwi - "Киви кошелек" и система Contact - перестали работать через некоторое время после отзыва лицензии у Киви-банка. 

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