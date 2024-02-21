Платежная система Contact перестанет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка

Этот банк был оператором платежной системы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платежная система Contact не будет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с лившимся лицензии Киви-банком.

"Платежная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка "Киви", который был оператором этой платежной системы)", - говорится в сообщении.

Корреспонденты ТАСС убедились, что платежные сервисы группы Qiwi - "Киви кошелек" и система Contact - перестали работать через некоторое время после отзыва лицензии у Киви-банка.