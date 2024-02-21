21 февраля, 08:58

В Свердловской области увеличили бюджет на защиту лесов от пожаров в 2024 году

Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков заявил, что повышение бюджета произошло почти в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области увеличили бюджет на охрану и защиту лесов от пожаров в 2024 году почти в пять раз, до 989 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

"В этом году мы планируем 989 млн рублей - практически миллиард, <…> из них 820 [млн руб.] - это региональные средства. Такого не было [ранее], в прошлом году на начало года мы предусматривали 215 млн рублей. [Из них] 567 млн руб. мы дополнительно предусматриваем на авиалесоохрану, именно на авиацию", - сказал он.

Планируется, что в распоряжение лесных пожарных поступят два вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-26, которые в пожароопасный сезон будут использоваться для авиамониторинга и переброски специализированного десанта. А с октября по апрель, когда лесные пожары не будут угрожать лесам региона, возможность использования одного из вертолетов Ми-8 будет у медицины катастроф.

В 2023 году в регионе были потушены более 1 тыс. лесных пожаров на площади более 350 тыс. га. - площадь пожаров оказалась в четыре раза больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В июле в селе Шайдуриха также из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений, жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м, сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. 

Теги:
РоссияСвердловская область