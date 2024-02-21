В Свердловской области увеличили бюджет на защиту лесов от пожаров в 2024 году

Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков заявил, что повышение бюджета произошло почти в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области увеличили бюджет на охрану и защиту лесов от пожаров в 2024 году почти в пять раз, до 989 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

"В этом году мы планируем 989 млн рублей - практически миллиард, <…> из них 820 [млн руб.] - это региональные средства. Такого не было [ранее], в прошлом году на начало года мы предусматривали 215 млн рублей. [Из них] 567 млн руб. мы дополнительно предусматриваем на авиалесоохрану, именно на авиацию", - сказал он.

Планируется, что в распоряжение лесных пожарных поступят два вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-26, которые в пожароопасный сезон будут использоваться для авиамониторинга и переброски специализированного десанта. А с октября по апрель, когда лесные пожары не будут угрожать лесам региона, возможность использования одного из вертолетов Ми-8 будет у медицины катастроф.

В 2023 году в регионе были потушены более 1 тыс. лесных пожаров на площади более 350 тыс. га. - площадь пожаров оказалась в четыре раза больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В июле в селе Шайдуриха также из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений, жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м, сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.