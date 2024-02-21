Бесплатный проезд для беспилотных грузовиков по трассе М-11 ввели до конца 2024 года

На трассе передвигаются шесть грузовых автомобилей "Камаз" и три - от "Сберавтотеха"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бесплатный проезд для беспилотных грузовых автомобилей по трассе М-11 "Нева" будет действовать с января до конца 2024 года, говорится в презентации замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, представленной в ходе пленарной сессии форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

"С 19 января до конца года - введен бесплатный проезд для ВАТС по М-11", - отмечается в презентации.

Сейчас на трассе передвигаются шесть грузовых автомобилей "Камаз" и три - от "Сберавтотеха". С момента запуска эксперимента по беспилотным грузоперевозкам в июне 2023 года они проехали суммарно 1,8 млн км и перевезли 181 тыс. кубометров груза. К концу 2024 года по трассе будут передвигаться уже 43 беспилотника, добавил Баканов.

В июне прошлого года было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". В соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов также заявлял, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в России с 2025-2026 годов.