Расписки Qiwi на Мосбирже снижались почти на 50%

К 12:23 мск расписки компании замедлили снижение и находились на отметке в 289,5 рубля за бумагу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Расписки Qiwi на Московской бирже снижались почти до 50%, свидетельствуют данные торгов. Ранее котировки пошли вниз после сообщения ЦБ РФ об отзыве лицензии у Киви-банка.

По данным на 11:56 мск, расписки компании снижались на 37,4%, до 300,5 рубля за бумагу после почти двухчасовой паузы на торгах. К 12:02 мск расписки компании не демонстрировали динамику и находились на отметке в 300,5 рубля за бумагу.

По данным на 12:09 мск, расписки компании снижались на 49,9%, до 240,5 рубля за бумагу. К 12:23 мск расписки компании замедлили снижение и находились на отметке в 289,5 рубля за бумагу (-39,69%).

В 12:24 мск Мосбиржа объявила о проведении второго за день дискретного аукциона по распискам Qiwi после их падения более чем на 20% по отношению к первому аукциону. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 12:54 мск, отмечается в сообщении биржи.

На открытии Мосбиржи в 10:00 мск расписки компании находились на уровне 360,5 рубля (-24,9%). После падения котировок расписок Qiwi более чем на 20% Мосбиржа объявила о проведении первого за сегодня дискретного аукциона по бумагам компании. Возобновление торгов произошло в 10:45 мск, однако торги не демонстрировали динамику до 11:56 мск, когда расписки компании резко снизились на 37,4%, до 300,5 рубля.