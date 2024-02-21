В Саратовской области на строительство новых школ в бюджет заложили 3 млрд рублей

На внеочередном заседании областной думы приняли решение построить новые образовательные учреждения на 1,5 тыс. мест

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей заложили в бюджет Саратовской области на строительство трех школ в 2024-2025 годах. Соответствующие поправки утвердили депутаты на внеочередном заседании областной думы, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Порядка 3 млрд рублей будут направлены в 2024-2025 годы на строительство трех новых школ в Саратове. Речь идет о дополнительных средствах, привлеченных в казну благодаря участию спикера Государственной думы Вячеслава Володина", - говорится в сообщении.

По его словам, из-за нехватки мест в школах города принято решение построить новые образовательные учреждения на 1,5 тыс. мест в жилых районах Солнечный-2 и "Авиатор", а также на 400 мест в микрорайоне №6 в Солнечном-2. Как отметил глава региона, на эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрено 2,1 млрд рублей, на 2025 год - 900 млн рублей. Новые учреждения планируется сдать к 1 сентября 2025 года.

"Сейчас перед региональной властью стоит задача подготовить проектно-сметную документацию по каждому объекту, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков. Министерство образования параллельно будет вести работу по набору педагогического состава для этих школ", - добавил Бусаргин.

Строительство трех новых школ Володин обсудил с местными властями в середине февраля во время рабочей поездки в Саратов. По его словам, это необходимо, чтобы решить проблемы дефицита ученических мест и отсутствия социальной инфраструктуры при застройке, а также уйти от вторых смен.