FT: Danone планирует продать российский бизнес за $191,5 млн

По данным газеты, покупателем станет российский молочный производитель "Вамин Татарстан"

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Французский производитель молочных продуктов Danone, российские активы которого переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в РФ за 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) компании "Вамин Татарстан". Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее информации, покупателем компании Life & Nutrition, дочерней фирмы Danone в России, станет российский молочный производитель "Вамин Татарстан". Согласно письму от руководства дочки "Вамин Татарстан", направленному министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, руководство компании готово заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за контроль над активами Danone в России, пишет газета. Отмечается, что 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга российского предприятия, остальная часть - на оплату доли Danone в компании.

В октябре 2022 года Danone объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако 16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре французского производителя молочных продуктов во временное управление Росимущества. В июле 2023 года гендиректором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.