Минсельхоз прогнозирует рост производства куриных яиц и мяса птицы в 2024 году

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов сообщил, что ведется активная работа Минсельхоза с Россельхознадзором по инкубационному яйцу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России прогнозирует рост производства куриных яиц и мяса птицы в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"У нас в 2023 году произошел рост по яйцу - на 1,2% выше уровня 2022 года - это 46,6 млрд штук. На этот год мы также планируем рост. Видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, где мы будем добавлять порядка 51 птицефабрики, где мы с ними сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты для того, чтобы они могли добавить производство яйца. Что касается мясного птицеводства, здесь мы тоже с плюсом. По данному направлению у нас тоже есть несколько новых инвестпроектов, и мы планируем, что в 2024 году выйдем с плюсом - на 2% точно планируем превышение", - сказал Увайдов.

Он также отметил, что ведется активная работа Минсельхоза с Россельхознадзором по инкубационному яйцу. "У нас все больше и больше стран закрывается ввиду эпизодической ситуации", - пояснил он.

"Будем надеяться, что у нас еще довольно-таки много партнеров, которые помогут нам. Здесь пока мы не создали свой массовый кросс (гибрид пород - прим. ТАСС), вы знаете, мы над этим работаем - "Смена-9", которая сегодня нарастила объемы и продолжает наращивать за счет тех мощностей, которые мы добавили, построив новые птичники, новые корпуса совместно с Московской областью. Надеемся, что в ближайшее время у нас появится в достаточных объемах свой российский кросс бройлерный, который позволит нам тоже создать такую альтернативу по иностранному яйцу", - добавил замминистра.

Также Увайдов напомнил, что в 2023 году возникла ситуация, связанная с обеспеченностью вакцинами. "Мы понимали, что ряд компаний, которые поставляют иностранные вакцины, уходят. И мы здесь обеспечили и проработали с каждой птицефабрикой, помогли нашим коллегам правильно сориентироваться, перейти на российские вакцины", - рассказал он. "Сегодня могу сказать, что проблем с вакцинами, с обеспеченностью в 2024 году мы не видим", - констатировал он.

Как отметила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в ходе заседания, дефицита куриных яиц и мяса птицы в 2023 году на российском рынке не было. "Принимались оперативные меры, были обеспечены объемы производства. Не было такого, чтобы в каком-то магазине не было яйца или мяса птицы", - добавила она.