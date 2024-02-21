ВТБ сообщил, что накопления россиян в юанях к концу года могут вырасти на 40%

В кредитной организации отметили, что улучшили условия по вкладам в китайской валюте, увеличив ставки в среднем на 1,1 п.п

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем средств россиян в китайской валюте к концу года вырастет почти на 40% и достигнет 90 млрд юаней, ожидают в банке ВТБ.

"При сохранении текущих темпов спроса объем юаневых средств физлиц к концу 2024 года вырастет почти на 40% и достигнет 90 млрд единиц китайской валюты. В результате юань займет около трети в валютных сбережениях россиян и станет первой по популярности валютой, сместив пока еще лидирующий доллар", - отмечается в пресс-релизе банка.

В кредитной организации также сообщили, что улучшили условия по вкладам в китайской валюте, увеличив ставки в среднем на 1,1 п.п. Теперь максимальная доходность по юаневым инструментам в банке - 5,05% годовых.