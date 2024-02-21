Депутат Рады сравнил западную помощь Украине с рэкетом

Александр Дубинский отметил, что общая задолженность страны в $50 млрд увеличилась за время СВО до $150 млрд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прозвучавшее в США предложение оказывать финансовую помощь Киеву в виде кредитов под залог украинских полезных ископаемых является не чем иным, как рэкетом. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Нас же из каждого утюга убеждают, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы. И без нашей жертвенности миру угрожает смертельная опасность. С такой позиции деньги Украине должны выделяться безвозвратно - мы ведь умираем за их безопасность! Но нет. Деньги выделяются только в долг, а общая задолженность Украины в $50 млрд увеличилась за время войны до $150 млрд (это без учета последнего пакета помощи ЕС)", - написал он в Telegram-канале.

При этом, как отмечает Дубинский, на днях в Сенате США прозвучало заявление, что деньги Украине надо давать под залог полезных ископаемых. "Как говорят, сорян, ребята, или отдавайте права на свои полезные ископаемые, или вам конец. <...> В 90-е годы это называлось простым словом - "рэкет", сейчас - международной финпомощью", - заявил он. Депутат возмутился и тем, что никто из украинских лжепатриотов не отреагировал на это заявление. "Сидят и помалкивают. Хотя ничего, кроме возмущения, такое предложение вызвать не может. Потому что это прямо запрещено нашей конституцией", - пишет он.

Самое главное, по словам депутата, - это то, что западное финансирование выделяется "под сохранность действующей власти, которая получает право управлять страной дальше, но отдав недра". "То есть [президента Украины Владимира] Зеленского и ко берут в подельники по ограблению Украины в обмен на гарантии неприкосновенности его власти", - подчеркнул Дубинский.

18 февраля американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала CBS заявил, что Вашингтону следует передавать военную помощь Киеву в кредит, а не безвозмездно, поскольку на Украине много полезных ископаемых, а госдолг США превысил уже $34 трлн. При этом он напомнил, что в одобренном ЕС пакете помощи Украине на 2024-2027 годы из €50 млрд €33 млрд поступят в виде займов.

По данным Минфина, совокупный государственный долг Украины достиг на конец 2023 года рекордных $145,32 млрд. Внешний долг Украины, по данным на конец прошлого года, достиг $101,7 млрд. Как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев в 2023 году получил от западных партнеров $42,5 млрд, но только четверть от этой суммы была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно, а объем портфелей кредитных проектов с международными финансовыми институтами стал самым большим за все годы сотрудничества. На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. При этом, как сообщал в конце декабря 2023 года Минфин, запрос Киева на предоставление в 2024 году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд.