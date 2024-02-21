Украина из-за ситуации на границе с Польшей хочет увеличить экспорт через порты Дуная

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что новый маршрут пролегает от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов ФРГ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает увеличить экспорт своей агропродукции через дунайские порты из-за ситуации на границе с Польшей, где протестующие польские перевозчики и фермеры периодически блокируют для украинских фур подъезды к пропускным пунктам. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Украина будет использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта. <...> Это вопрос нашего выживания, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции фактически перекрывает сухопутную границу с Европейским союзом", - написал Кубраков в социальной сети Х.

Он пояснил, что Киев рассчитывает в ближайшее время запустить контейнерные перевозки по Верхнему Дунаю. "Новый маршрут пролегает от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии", - написал министр.

Украина стала активно продвигать грузоперевозки через дунайские порты после прекращения 17 июля 2023 года действия зерновой сделки, которая предусматривала безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю. Киев стремится привлекать инвестиции для модернизации инфраструктуры дунайских портов, изначально не рассчитанных на большой грузопоток, чтобы повысить их пропускную способность. Из-за прекращения действия зерновой сделки для Украины остро встала проблема вывоза агропродукции. Киев объявил о запуске так называемого альтернативного маршрута из украинских черноморских портов, признав при этом, что не может гарантировать безопасность проходящих там судов, а также о желании максимально активно использовать европейскую инфраструктуру для перевозок своей агропродукции.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам после 24 февраля 2022 года, а сельхозпроизводители - ограничить или полностью запретить ввоз дешевой продукции с Украины.