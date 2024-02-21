АСИ и Корпорация МСП запустили конкурс для молодых предпринимателей "Создай наше"

Его участниками могут стать люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай наше". Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Федеральный конкурс "Создай наше" - это продолжение комплексной работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая сейчас активно ведется, в том числе на платформе "Конструкториум". Как и в случае с платформой, во время проведения "Создай наше" мы придерживаемся принципов открытости и доступности, реализуя онлайн-формат и предоставляя возможность участия для молодых людей со всей страны", - цитирует пресс-служба директора центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно.

Участниками конкурса могут стать люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация открылась на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.

Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 2-х лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, на следующем этапе - разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.

Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.