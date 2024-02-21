Агентство "Эксперт РА" отозвало кредитный рейтинг Киви-банка

Агентство сообщило, что решение обусловлено отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности у лишившегося лицензии Киви-банка, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Киви-банка. Перед отзывом по рейтингу был снят статус "под наблюдением". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус "под наблюдением", - сказано в сообщении.

Агентство добавляет, что решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации.