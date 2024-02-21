Минприроды Алтайского края подало иск на взыскание более 61 млн рублей с золотодобытчиков

Рассмотрение дела назначили на 21 марта

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края пытается взыскать 61,3 млн рублей с ООО "Европейско-Азиатская горнорудная компания". В обращении к суду ведомство также указало просьбу прекратить работы по добыче россыпного золота на пяти лесных участках, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Европейско-Азиатская горнорудная компания", которым просит прекратить работы по добыче россыпного золота на лесных участках. Возместить ущерб в размере 61 308 058 рублей, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в документе.

Краевое Минприроды также требует рекультивировать лесные участки в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Суд принял исковое заявление к производству, заседание назначили на 21 марта 2024 года.

По данным ФГИС "Единый реестр проверок", в декабре 2023 года в отношении ООО "Европейско-Азиатская горнорудная компания" вынесли предостережение от начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Алтайскому лесничеству Сергея Чурилина. Согласно данным портала, на кадастровых участках выявили незаконное снятие и перемещение почвы. Номера кадастровых участков, а также сумма ущерба совпадает с указанными в материалах арбитражного суда.