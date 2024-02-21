Новосибирский зоопарк передал особей полярного волка в ОАЭ

Кроме того в сибирский зоопарке начали вести переговоры для получения в коллекцию малайских медведей из ОАЭ или Мьянмы и вомбатов из Австралии

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, один из крупнейших в РФ, впервые передал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) шесть особей полярного волка. Они будут содержаться в зоопарке недалеко от Дубая, сообщил в пресс-центре ТАСС директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.

"Буквально вчера отправили полярных волков в Эмираты <…>. Они изъявили желание, они создают некий уголок севера в ОАЭ и попросили у нас волков. Это старый зоопарк, [который находится в] 47 км от Дубая", - сказал Шило, уточнив, что всего было поставлено шесть особей, стоимость контракта составила около €5 тыс.

Шило уточнил, что в настоящее время сибирский зоопарк ведет переговоры для получения в коллекцию малайских медведей, для которых уже подготовлены вольеры. В частности, рассматривается поставка медведей из ОАЭ или Мьянмы. Кроме этого, зоопарк планирует получить в коллекцию вомбатов из Австралии. Руководство занимается поиском и переговорами для получения таких видов, как малые панды, карликовые бегемоты, японские макаки. "На все объекты, которые мы строим сейчас, ищем животных", - сказал он.

В Новосибирском зоопарке в естественных условиях на площади 65 га содержится более 780 видов животных, из которых более 120 занесены в международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.