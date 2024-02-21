Минстрой учтет опыт восстановления Донбасса и Новороссии при разработке новых технологий

Всего с начала работ на новых территориях РФ было восстановлено 18,3 тыс. объектов, указал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой учтет опыт восстановления зданий в Донбассе и Новороссии при разработке новых технологий реконструкции строений. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"И ряд мер, которые мы отработали на территориях, мы, конечно, предполагаем и реализовать на территории большой страны", - сказал он, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Всего с начала работ было восстановлено 18,3 тыс. объектов, указал он.

Глава Минстроя России отметил, что реконструкция зачастую является более сложным видом работ, чем новое строительство. "Знаете, появляется желание, конечно, все снести. Но после того, как мы внимательно все и технически обследовали, проработали, мы нашли соответствующие решения: и усиление конструкции, и восстановление объектов", - сказал он. Кроме того, федеральное министерство отработало методику градостроительного регулирования и обеспечения контроля при параллельных работах по восстановлению поврежденных зданий, добавил он.

"Разные технологии сегодня применили, они тоже нашими отраслевыми институтами будут использованы. Конечно, эти практики сегодня анализируются для применения в целом на территории всей нашей страны", - отметил Файзуллин.