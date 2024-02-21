СФ одобрил закон об устранении избыточных регуляторных норм в теплоснабжении

Документ прописывает условия отнесения объекта к ценовой зоне теплоснабжения муниципального округа, а также предусматривает, что муниципальные округа имеют полномочия городского округа в вопросах теплоснабжения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, снимающий избыточные административные барьеры в сфере теплоснабжения.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, с 2016 года предельные тарифы на тепло не устанавливаются и не применяются, при этом в некоторых нормативно-правовых актах до сих пор прописано это правило. Принятый закон устраняет избыточные регуляторные нормы и противоречия в законодательстве.

Документ исключает из полномочий федерального органа исполнительной власти в области госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения установление предельного (минимального и (или) максимального) уровня тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, а также на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям.

Закон прописывает условия отнесения объекта к ценовой зоне теплоснабжения муниципального округа, а также предусматривает, что муниципальные округа имеют полномочия городского округа в вопросах теплоснабжения.

Документом устанавливается, что схемы теплоснабжения муниципальных округов должны быть утверждены до 1 января 2026 года, за исключением схем теплоснабжения муниципальных округов, отнесенных к ценовой зоне теплоснабжения полностью или в части отдельных территорий муниципального округа.

Также предлагается отнести к ценовой зоне теплоснабжения территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселений, муниципальных округов, городских округов, которые определяются в соответствии с законом. В случае преобразования и (или) изменения границ поселения, муниципального округа, городского округа, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, на соответствующей ценовой зоне теплоснабжения территории сохраняются особенности правового регулирования ценовой зоны теплоснабжения.