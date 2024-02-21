В Британии с июня начнут выпускать банкноты с изображением Карла III

Дизайн купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов в остальном не претерпит изменений

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Банкноты с изображением короля Великобритании Карла III начнут постепенно поступать в обращение с 5 июня. Как говорится в заявлении Банка Англии, выполняющего функции ЦБ в стране, дизайн купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов в остальном не претерпит изменений.

Отмечается, что банкноты с портретом королевы Елизаветы II также продолжат находиться в обращении. Новые купюры будут печатать только для замены изношенных и удовлетворения "общего увеличения спроса на банкноты, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия" перехода. Ранее в Великобритании поступили в обращение первые монеты с изображением нового монарха.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.