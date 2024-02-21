СФ одобрил закон о расширении перечня имеющих право на господдержку НКО

К новым видам деятельности, позволяющим НКО получить статус социально ориентированной, закон относит поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также помощь бездомным животным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, расширяющий перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на государственную поддержку. К ним в том числе будут относиться НКО, занимающиеся вопросами семьи и детства.

Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях". К новым видам деятельности, позволяющим некоммерческой организации получить статус социально ориентированной и тем самым претендовать на государственные меры поддержки, закон относит деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организацию и проведение мероприятий, способствующих развитию форм устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Также в числе таких организаций теперь будут включены организации, оказывающие помощь бездомным животным. Уточняется, что к социально ориентированным НКО будут отнесены только приюты для животных.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, сейчас господдержку могут получать НКО, работающие по 18 направлениям.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова отметила, что в целях формирования доверия к деятельности некоммерческих организаций со стороны государства и общества закон устанавливает обязанность некоммерческих организаций размещать свой устав на сайте Министерства юстиции РФ в порядке и в сроки, определенные министерством.