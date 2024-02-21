Минфин Грузии заявил, что экономика страны удовлетворяет для вступления в ЕС

Глава ведомства Лаша Хуцишвили уточнил, что в 2023 году реальный рост экономики составил 7,5%

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Экономика Грузии находится в удовлетворительном для ЕС состоянии, что говорит о готовности республики вступить в Евросоюз. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая с отчетом в парламенте.

"Экономические показатели Польши, Литвы, Латвии и Болгарии из 13 стран, которые вступали в Евросоюз с 2000-х годов, к моменту их членства были ниже [грузинских]. Соответственно, мы можем смело заявить, что Грузия с экономической точки зрения уже удовлетворяет соответствующим стандартам, необходимым для членства", - сказал Хуцишвили.

Министр уточнил, что в 2023 году реальный рост экономики Грузии составил 7,5%, номинальный показатель ВВП - 80,2 млрд лари (более $30,2 млрд), а ВВП в пересчете на душу населения - $8 170. По его словам, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в Грузии уровень доходов на душу населения с учетом покупательной способности в 2024 году будет составлять около 45% от среднего показателя стран Евросоюза.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник заявил, что республика планирует выполнить все условия Евросоюза и в 2030 году присоединиться к сообществу.

В декабре 2023 года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены объединения и определил девять шагов для открытия переговоров о вступлении в ЕС.