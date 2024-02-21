На Камчатке намерены использовать российские электромобили в туризме

В 2024 году в регионе планируют установить 10 заправок электромобилей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проект по использованию российских электромобилей в туризме планируют запустить на Камчатке в пилотном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"До сих пор бытует мнение, что электромобили - не для севера. Попробуем опровергнуть этот стереотип. Запустим пилотный проект по использованию российских электромобилей в туризме на Камчатке", - написал он.

Правительство Камчатского края ранее сообщало, что в 2024 году в регионе запланировано строительство и введение в эксплуатацию 10 заправок электромобилей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал ранее, что прирост туристического потока в регион составляет от 10 до 15% от года к году. В 2023 году турпоток достиг показателя в 367 тыс. человек.