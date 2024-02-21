Развитие авиации на Камчатке планируют вести одновременно с обновлением дорог

По словам главы региона Владимира Солодова, продолжается реконструкция отдаленных аэропортов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Развитие гражданской авиации на Камчатке должно, благодаря поставкам воздушных судов, идти в том же темпе, что и обновление наземной транспортной инфраструктуры. Такое мнение высказал губернатор Камчатки Владимир Солодов на Международной выставке-форуме "Россия".

"Потребность в новых воздушных судах - уже говорилось, что это стратегическая задача. Мы с нетерпением ждем поставок судов "Байкал", "Ладога", план уже согласован, и мы готовы их контрактовать и закупать. Уверен, что в ближайшие годы у нас обновление парка будет идти в ногу с обновлением наземной инфраструктуры, и гражданская авиация надежно будет обеспечивать задачи, которые видят жители отдаленных районов и центральных регионов России, которые мечтают увидеть Дальний Восток воочию", - сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе продолжается реконструкция отдаленных аэропортов. "За последние годы [реконструированы] три ключевых аэропорта на территории Камчатки. Видим, что надежная инфраструктура для перемещения создается. Подчеркну, она важна и для обеспечения регулярности перелетов, обеспечения перелетов по погодным условиям, что особенно важно, когда полет носит неотложный характер", - добавил Солодов.

Большое значение не только с точки зрения транспортной доступности, но и туристической привлекательности, по мнению губернатора, будет иметь завершение в 2024 году строительства аэровокзального комплекса в Петропавловске-Камчатском (Елизово).

"В этом году мы приблизились к 1 млн пассажиров в год. Для нас, с нашей численностью [населения] в 300 тыс. человек, это очень и очень серьезная цифра. При этом мы используем различные подходы к развитию инфраструктуры, в прошлом году была построена первая частная взлетно-посадочная полоса, она ориентирована на туристический поток, и инвестор за свой счет ее реализовал. Будем продолжать и смежные форматы, например, использование отдаленных полос в концессионном формате", - пояснил губернатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.