СФ одобрил закон о бесплатном обслуживании полетов МЧС

Он вступает в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об освобождении МЧС России от оплаты расходов по аэронавигационному обслуживанию, а также аэродромному и наземному обеспечению полетов, необходимых для защиты населения.

Законом устанавливается, что МЧС не будет оплачивать аэронавигационное обслуживание, аэродромное и наземное обеспечение полетов, необходимых для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, при проведении аварийно-спасательных работ, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности. Новые нормы не коснутся полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.