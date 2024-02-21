Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении понятия "молодой работник"

Инициатива призвана повысить мотивацию у молодежи к активному построению карьеры, а также помочь в адаптации на первом рабочем месте

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, уточняющий условия для получения статуса "молодой специалист" и вводящий понятие "молодой работник". Об этом ТАСС сообщила член комитета Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России".

"Молодым специалистом будет считаться тот, кто пойдет работать в соответствии со своей специальностью. На первом месте работы он будет получать поддержку независимо от опыта работы в период обучения, даже если такой имел место. А молодым работником будет тот, кто пошел работать не по своей специальности или вообще без образования. Помощь на первом месте трудоустройства он получит в течение трех лет", - пояснила депутат.

Изменения предлагается внести в закон "О молодежной политике в Российской Федерации". По словам Стенякиной, инициатива призвана повысить мотивацию у молодежи к активному построению карьеры, а также помочь в адаптации на первом рабочем месте.

Согласно действующему законодательству, молодым специалистом является гражданин РФ до 35 лет, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и по программам профессионального обучения, который впервые устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией.

Следовательно, студенты, начавшие трудовую деятельность, не могут иметь статус молодого специалиста, поскольку не завершили обучение, указывают авторы законопроекта. После выпуска они также не могут приобрести статус молодого специалиста, так как устраиваются на работу уже не впервые, говорится в пояснительной записке. "Таким образом, складывается ситуация, при которой на государственном уровне, с одной стороны, предпринимаются усилия по вовлечению в трудовую деятельность молодых людей еще на этапе обучения, а с другой стороны, исключается возможность получения ими статуса молодого специалиста", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается признавать молодыми специалистами граждан, которые имеют трудовой опыт в период прохождения обучения в школах, колледжах, техникумах и вузах (бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура) и впервые устраиваются на работу после завершения обучения в соответствии с полученной квалификацией.