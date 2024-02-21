СФ одобрил закон о праве граждан установить самозапрет на кредиты

Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).

Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение. Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Для установления (снятия) запрета необходимо будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или с использованием портала "Госуслуги". При этом МФЦ будет выдавать письменное уведомление о подаче такого заявления. Аналогичным способом можно будет бесплатно получить сведения о запрете (снятии запрета). Требования к условиям и порядку оказания услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) при обращении в МФЦ будут устанавливаться Банком России по согласованию с органом власти, занимающимся методическим обеспечением деятельности МФЦ.

Необходимые документы

Для проведения проверки наличия в кредитной истории запрета заемщику необходимо будет представить кредитной (микрофинансовой) организации сведения о своем ИНН. Сведения об ИНН могут быть получены кредитной или микрофинансовой организацией и самостоятельно из государственной информационной системы ФНС или из цифрового профиля гражданина, созданного на базе ГИС "Единая система идентификации и аутентификации".

За кредитными и микрофинансовыми организациями закрепляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. В случае же заключения такого договора, несмотря на установленный запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.

Квалифицированные бюро кредитных историй будут обязаны на своем официальном сайте в интернете и в мобильном приложении (при наличии) размещать информацию об условиях запрета, о порядке и способах его установления или снятия, о порядке оспаривания информации, содержащейся в кредитной истории, о договоре потребительского займа (кредита), заключенном с субъектом кредитной истории - физическим лицом при наличии действующего запрета, а также о случаях, когда юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа (кредита).

Датой начала действия запрета будет являться календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о запрете, а датой начала действия снятия запрета - второй календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о снятии запрета.

Банк России наделяется полномочиями давать разъяснения по вопросам практики применения законодательства РФ о кредитных историях, обобщать и анализировать практику его применения, разрабатывать методические рекомендации по его применению. Также Банком России могут быть определены дополнительные сведения о запрете (снятии запрета), подлежащие включению в кредитную историю субъекта кредитной истории - физического лица.

МФЦ обязаны будут обеспечить оказание услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) при обращении субъекта кредитной истории - физлица в МФЦ со дня доработки и настройки автоматизированной информационной системы МФЦ, но не позднее 1 сентября 2025 года. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.