Минфин Польши намерен выявить объемы нелегального ввоза украинской продукции в страну

Глава министерства Анджей Доманьский поручил узнать, как проходят проверки грузов на границе, насколько высок процент попыток незаконного ввоза продуктов в Польшу и какие меры планирует предпринять Национальная налоговая администрация для улучшения ситуации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Польши поручило налоговым органам подготовить доклад о ситуации на границе с Украиной для установления числа попыток нелегального ввоза украинской сельхозпродукции в страну. Об этом сообщил глава Минфина республики Анджей Доманьский в эфире Polskie Radio.

"Я попросил [руководство Национальной налоговой администрации] подготовить подробный доклад о ситуации на польско-украинской границе. <...> Я хотел бы узнать, как проходят проверки [грузов на границе], насколько высок процент попыток незаконного ввоза продуктов в Польшу и какие меры планирует предпринять Национальная налоговая администрация для улучшения ситуации", - заявил министр.

Ранее министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что Варшава может ввести полный запрет на ввоз в страну сельхозпродукции с Украины, если ЕС не примет меры по урегулированию ситуации с бесконтрольным наплывом украинской агропродукции на европейский рынок. 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.