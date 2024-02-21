СФ одобрил перенос введения обязательного лицензирования услуг по дезинфекции

Дату перенесли с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о переносе с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года даты, с которой необходимо будет получать лицензию для деятельности по уничтожению насекомых, грызунов и проведению дезинфекции.

Изменяется также срок подачи в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии на оказание услуги, при соблюдении которого лицензирующим органом может быть принято решение о проведении выездной оценки соответствия лицензионным требованиям в более поздний срок. Вместо периода с 1 марта по 1 июля 2024 года предусматривается период с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 года.

Документ был инициирован правительством РФ. Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эта мера необходима, чтобы бизнес успел подготовиться к получению лицензий. Предприниматели будут работать в условиях добровольного лицензирования с сентября 2024 года, а с марта 2025 года лицензия станет обязательной, указал депутат.