Совфед одобрил закон о порядке передачи имущества резидентам ТОСЭР

Распоряжаться переданным имуществом управляющая компания будет в соответствии с порядком и на условиях, которые установлены правительством РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, разрешающий передавать имущество в зданиях на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ее резидентам в упрощенном порядке.

Документом предусматривается, что управляющей компании на праве собственности или аренды передаются не только земельные участки, объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на ТОСЭР, но и (или) находящееся в государственной или муниципальной собственности иное имущество, в том числе движимое. Порядок такой передачи будет установлен правительством.

Распоряжаться переданным имуществом управляющая компания будет в соответствии с порядком и на условиях, которые установлены правительством РФ.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.