СФ одобрил закон о привлечении сторонних компаний к техническому управлению судами

Законом обозначаются также основные положения заключаемого сторонами договора, а также функции технического управляющего

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает возможность судовладельцам нанять стороннюю компанию для технического управления судном. В настоящее время это не предусмотрено российским законодательством.

Изменения в законодательство инициировала группа депутатов Госдумы. Как указывают разработчики в пояснительной записке, Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года предусматривает, что судном может управлять компания, принявшая на себя ответственность за его безопасную эксплуатацию. Речь идет о технической эксплуатации судна, включая наем экипажа.

Так, нормы международного права позволяют судовладельцу по договору технического менеджмента привлекать стороннюю организацию, компетентную в области технического управления судами. Тем не менее нынешняя редакция Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ) "не предусматривает возможность отдельного технического менеджмента для судов под российским флагом", что приводит к расхождению между нормами КТМ и международными правилами "и ставит российских судовладельцев в неравное положение с иностранными судовладельцами".

В связи с этим КТМ дополняется новой статьей, согласно которой "судовладелец вправе поручить техническое управление судном полностью или частично техническому управляющему по договору технического управления". Законом обозначаются также основные положения заключаемого сторонами договора, а также функции технического управляющего. В частности, он сможет выступать работодателем для членов экипажа.

При этом, согласно закону, договор технического управления судном разрешено заключать на срок не менее одного года. При желании сторон договор можно будет продлить, однако срок соглашения не должен превышать пять лет. Кроме того, документом предусматривается, что технический управляющий и судовладелец будут нести солидарную ответственность перед третьими лицами за причинение вреда в связи с техническим управлением судном.

Аналогичные изменения вносятся в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.