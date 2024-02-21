Оплата картой в приложении "Ситимобила" недоступна в связи с отзывом лицензии у Киви-банка

По данным компании, часть партнерской инфраструктуры агрегатора была завязана на Киви-банк

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Оплата картой в приложении для вызова такси "Ситимобил" временно недоступна, сообщили в компании. В пресс-службе агрегатора пояснили ТАСС, что это связано с отзывом ЦБ лицензии у Киви-банка.

"На данный момент в приложении "Ситимобил" не работает оплата по карте. Мы уже работаем над устранением проблемы и решим ее в самое ближайшее время", - говорится в телеграм-канале "Ситимобила".

Часть партнерской инфраструктуры агрегатора была завязана на Киви-банк, у которого отозвали лицензию, объяснили в пресс-службе компании.

"У нас есть план действий на такой случай, так что в пределах часа мы уже все починим", - подчеркнули в "Ситимобиле". На время, пока оплата картой недоступна, в компании советуют оплачивать поездки наличными.