Дума вводит оплату переработок с учетом компенсационных и стимулирующих выплат

В случае принятия законопроекта оплата сверхурочной работы будет включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Правительство внесло в Думу соответствующий законопроект в декабре 2023 года. Документом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В пояснительной записке отмечается, что действующая норма об оплате сверхурочной работы была признана Конституционным судом РФ противоречащей основному закону страны, так как допускала оплату переработки исходя из одной лишь составляющей части заработной платы работника - из тарифной ставки или оклада. То есть без начисления компенсационных и стимулирующих выплат.

В случае принятия законопроекта оплата сверхурочной работы будет включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

"Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем. Тем самым оплата сверхурочной работы должна обеспечивать повышенную оплату труда работника по сравнению с оплатой аналогичной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени, адекватную компенсацию увеличенных трудозатрат, понесенных работником", - говорится в пояснительной записке.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года.