В Молдавии снизили тарифы на газ на 18%

Для бытовых потребителей цена за газ снизится до €0,7 за 1 куб. м

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для конечных потребителей примерно на 18%.

"Для бытовых потребителей тариф будет снижен на 3,3 лея с 23 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы агентства. Таким образом, для бытовых потребителей цена за газ снизится с 18,1 до 14,7 лея (€0,7) за 1 куб. м.

Республика переживает энергетический кризис из-за увеличения стоимости газа и электроэнергии в прошлом году. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. С 2022 года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Молдавии Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.